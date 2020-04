Digitalisierung von Innenstädten: Heidelpay hilft Kommunen und Gemeinden

Weiterer Service: Schnell Lieferservice anbieten

Die Heidelpay Group bietet eine Marktplatzlösung für Kommunen und Gemeinden, mit der diese die Geschäfte ihrer Innenstadt in das Internet holen können und will damit in der aktuellen Situation lokalen Händlern helfen. Städte und Kommunen können so eine Plattform für ihre lokalen Geschäfte, Restaurants, Kultureinrichtungen und Bars schaffen. Diese können dann ihre Ware und Gutscheine über das Internet verkaufen. Damit soll erreicht werden, dass kleine und mittlere Geschäfte präsent bei ihren Kunden bleiben und weiterhin Umsatz generieren.Darüber hinaus können lokale Geschäfte und Restaurants mit Paybymail von Heidelpay jetzt schnell einen Lieferservice mit kontaktlosem Bezahlen starten. So funktioniert es: Gastro-Unternehmer generieren nach einer telefonischen oder digitalen Bestellung einen Link, der per E-Mail an den Kunden versendet wird. Dieser klickt auf den Link und kann entscheiden, wie er zahlen möchte. Anschließend erhält der Händler eine Bestätigung und die Lieferung kann auf den Weg geschickt oder abgeholt werden. So wird jeglicher physischer Kontakt vermieden. Die Set-Up-Gebühr, die monatliche Grundgebühr und die Mindestvertragslaufzeit entfällt - eine Soforthilfe vor allem für Restaurants.