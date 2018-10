Bild: Optimizely Referentin ist Jil Maassen von Optimizely

Die drei typischen Fehler beim A/B-Testing - und wie Sie sie vermeiden



Was Sie aus den Ergebnissen eines A/B-Test herauslesen können - und was nicht



Wie Sie Datenbrei erkennen - und nicht auf ihn hereinfallen



Wie Sie mit A/B-Testing wirklich einen Wettbewerbsvorteil erzielen - und warum so viele Unternehmen daran scheitern

Vorbei sind die Zeiten, in denen mit A/B-Tests ausschließlich die Farbe der Buttons geprüft wurde. Von Design über Navigation und Usability bis hin zu neuen Funktionen wird heute alles getestet. Aus gutem Grund: Nie war es einfacher die Wirkung von Änderungen und Neuerungen direkt mit dem Endkunden zu testen - wenn man weiß, wie man richtig testet und die klassischen Fehler vermeidet.In dem Entscheider-Webinar von iBusiness Die schlimmsten Fehler beim A/B-Testen - und wie Sie sie vermeiden erfahren Sie:Das Weinar richtet sich an ECommerce-Verantwortliche, Marketingverantwortliche in Handelsunternehmen sowie an Geschäftsführer und Inhaber von Onlineshops. Die Teilnahme ist für registrierte iBusiness-Mitglieder kostenlos.