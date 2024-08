Weihnachten beginnt im September und endet im Januar

Susan Rönisch, Redakteurin iBusiness

Nach den Feiertagen beginnt dann der Retourenstress. Den hassen die VerbraucherInnen wohl ähnlich wie die Shops (wobei die Shops ihn aufgrund der schieren Masse an Reklamationen noch ein wenig mehr fürchten dürften).Eine Strategie, um sich die KundInnen auch nach Weihnachten und Retouren-Armageddon gewogen zu halten, könnte etwa eine "Geld-zurück"-Garantie über die Feiertage sein, die eventuell bis in die erste Januarwoche gilt. So können Fehlkäufe einfacher umgetauscht werden - die HändlerInnen mögen das nicht als beglückend empfinden, doch die Kundschaft wird damit a) schneller kaufen und b) bestenfalls entspannter ins Retournieren gehen, wenn sie eine Garantie stützt.Auch solche strategischen Schritte, die weit über Weihnachten hinausreichen, sollten jetzt schon besprochen und geplant werden.