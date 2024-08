Alibaba kündigt KI-gestützte Sourcing-Engine für B2B-E-Commerce an

Ab September

Die neue Beschaffungsplattform von Alibaba International ("boost your sales with e-commerce AI suite") nutzt nach Anbieterangaben "die neuesten Fortschritte in der KI-Technologie" und ist auf den B2B-ECommerce ausgerichtet. Sie synthetisiert riesige Informationsmengen, interpretiert den Beschaffungsbedarf mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache, soll Kaufinteressierte möglichst exakt mit Produkten und anbietenden Unternehmen zusammenbringen.Die neue Conversational Sourcing Engine wurde laut Alibaba auf der Grundlage von mehr als einer Milliarde Produktlisten und branchenspezifischem Wissen, das auf den Alibaba-Plattformen und darüber hinaus gesammelt wurde, abgestimmt.Sie verspricht, die Komplexität traditioneller B2B-Beschaffung zu überwinden, die oft zeitaufwändig sind, manuell erfolgt und mühsame Datenkategorisierungsprozesse erfordern, um geeignete Geschäftspartner und Produkte zu finden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmethoden, bei denen Käufer und Verkäufer Webseiten durchforsten und Informationen manuell zusammenfassen, soll die KI-gestützte Sourcing-Engine alle ECommerce-Portale im Internet integrieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die sich stark auf einfaches Ranking und Indexierung verlassen, konzentriere sie sich auf das Verständnis natürlicher Sprache und deren Umwandlung in professionelle Beschaffungsanfragen. Sie kann sogar den Beschaffungsbedarf vorhersagen und Vorschläge unterbreiten. Es können auch komplexe Anfragen oder vollständige Dokumente eingegeben werden, die das System in natürlicher Sprache unterscheiden und beantworten kann.Im elektronischen Handel werden traditionell Produktlisten mit Titeln, Beschreibungen, Schlüsselwörtern und Bildern verwendet. Einkäufer müssen jedoch oft mehrere Anbieter vergleichen. Diese KI-gestützte Sourcing-Engine soll solche Informationen reorganisieren können, um direkte, maßgeschneiderte und nebeneinander liegende Vergleiche zu ermöglichen.Der Start der Lösung ist für September 2024 angekündigt. In einer weiteren Ausbaustufe sollen über die Lösung auch Geschäftsabschlüsse ermöglicht werden. Alibaba hatte im November 2023 ein generatives KI-Toolkit für E-Commerce vorgestellt. 'Aidge' wird aktuell von rund 500.000 (chinesischen) Händlern genutzt wird, die tägliche API-Nutzung sind 50 Millionen Aufrufe. Das Kit wird in über 40 ECommerce-Szenarien eingesetzt, darunter die Verfeinerung von Produktlisten, Marketing, Kundenservice und Automatisierung. Zu den Funktionen gehören ein virtuelles Anprobetool für Bekleidung und eine 24/7-KI-Kundenservicefunktion.