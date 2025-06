WPP-Gruppe: 25 Prozent mehr Effizienz durch KI

"Vibe Coding" soll Kreativität entfachen

Effizienzgewinne von bis zu 25 Prozent erwartet

Die WPP-Gruppe , einer der weltweit größten Anbieter für Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen, baut ihre strategische Partnerschaft mit Vercel , einer Plattform für Webentwicklung, weiter aus. Ziel ist es, die Entwicklung digitaler Erlebnisse mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz deutlich zu vereinfachen und zu beschleunigen.Kern der Kooperation ist der Einsatz von Vercels KI-Technologien v0 und AI SDK. Beide Tools ermöglichen es, Webanwendungen oder digitale Komponenten mit einfachen Prompts zu erstellen. Besonders die Methode des "Vibe Coding" steht dabei im Fokus: Programmieren über Spracheingabe soll Kreativen ohne technischen Hintergrund ermöglichen, voll funktionsfähige Webseiten oder Anwendungen selbst zu konzipieren und umzusetzen.Das Tool v0 erzeugt auf Grundlage einer textlichen Beschreibung fertigen Code, der direkt in Projekte integriert werden kann. Ergänzt wird dies durch das offene Entwickler-Toolkit AI SDK, das WPP-EntwicklerInnen nutzen können, um eigene KI-gestützte Anwendungen oder Agenten zu programmieren.Laut WPP zeigen erste Pilotprojekte sowie ein unternehmensweites Hackathon mit Vercel-Technologien, dass sich die Effizienz bei der Entwicklung von Apps und Webseiten um bis zu 25 Prozent steigern lässt. Der Fokus der Teams kann sich dadurch stärker auf kreative Aufgaben wie Storytelling, Design und Nutzerführung verlagern.Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft erhält WPP zudem bevorzugten Zugang zu neuen Vercel-Produkten und wird in deren strategische Weiterentwicklung eingebunden. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen gezielt in gemeinsame Produktentwicklungen und Integrationen innerhalb von WPP Open, der KI-basierten Marketingplattform von WPP, investieren.WPP-CTO Stephan Pretorius betont die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit: Die neuen Tools würden funktionale Grenzen zwischen Design, Entwicklung und Kreation aufheben und ermöglichen eine nahtlose Umsetzung von Ideen - vom ersten Impuls bis zur fertigen digitalen Experience.Die Partnerschaft steht im Kontext der aktuellen KI-Offensive von WPP: Das Unternehmen hat kürzlich angekündigt, jährlich 300 Millionen Pfund in Künstliche Intelligenz, Daten und Technologie zu investieren.