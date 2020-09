Eco-Verband: Digitale Lösungen haben Klima-Potential 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Digitale Technologien und Anwendungen können die Klimabilanz in Zukunft positiv beeinflussen. Dieser Überzeugung ist laut einer Umfrage des Eco-Verbands der Internetwirtschaft ein Großteil der Deutschen. Bei der bundesweit durchgeführten und repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey stimmten knapp 56 Prozent mit "Ja".Die größten Klimaschutz-Potenziale sehen die Befragten vor allem in den Bereichen Mobilität (32,8 Prozent), Industrie 4.0 (20,5 Prozent) und dem Arbeiten im Home Office (17,3 Prozent). Lediglich 7,7 Prozent der Befragten erkannten dagegen den Einfluss digitaler Infrastrukturen auf eine verbesserte Klimabilanz. "Viele Menschen habe das Potenzial und die Notwendigkeit digitaler Infrastrukturen noch nicht erkannt, obwohl diese das Rückgrat der Digitalisierung ermöglichen", sagt Béla Waldhauser , Sprecher der unter dem Dach des eco Verband gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland.Mit Blick auf die jüngst von Bundesumweltministerin Svenja Schulze vorgestellten Pläne für mehr Energie- und Ressourceneffizienz digitaler Infrastrukturen, warnt Waldhauser zudem davor, deren Nachhaltigkeits-Potenziale nicht ausreichend in energiepolitische Konzepte miteinzubeziehen. "Digitale Dienste bieten auch enorme Einsparpotenziale", so Waldhaus. Luft nach oben gäbe es dagegen noch bei der Nutzung der Abwärme von Rechenzentren. Für viele Nah- und Fernwärmebetreiber sei eine Abnahme dieser Energie derzeit nicht attraktiv.