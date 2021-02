Mehr als jeder Dritte sorgt sich wegen Tracking 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

35,8 Prozent der vom Statistischen Bundesamt befragten Menschen haben große Bedenken darüber, dass Online-Aktivitäten aufgezeichnet werden, um maßgeschneiderte Werbung anzubieten. Weitere 42,5 Prozent geben an, geringe Bedenken zu haben. Etwas mehr als ein zehntel der Bevölkerung hat keine Bedenken. Auffällig ist, dass die Altersgruppen, für die Videotelefonie, Messenger oder soziale Medien schon (fast) ihr ganzes Leben zur Normalität gehören, sich deutlich weniger Sorgen wegen Aufzeichnung von Online-Aktivitäten machen. So haben rund 39 Prozent der Zehn- bis 15-Jährigen und 20 Prozent der 16- bis 24-Jährigen in dieser Hinsicht keine Bedenken.