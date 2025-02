Wie Maul, Home24, Mediamarkt und Zooplus im Plattformgeschäft wachsen

Virtuelle Konferenz 'Marktplatz- und Commerce-Trends 25'

18.02.2025 Wie schaffen es mittelständische und große Unternehmen per Plattform-Ökonomie ihr Wachstum zu sichern? Wie Sie Marktplatz- und Shop-Engagement erfolgreich aussteuern.

Omnichannel, Marktplätze, Liveshopping, Social Selling: Die ECommerce-Zukunft wird kanalübergreifend und vielfältig. In der Virtuellen Konferenz 'Marktplatz- und Commerce-Trends 25' zeigen Expertinnen und Experten, wie Sie sich technologisch und prozessual auf diese spannende Zukunft vorbereiten können.Sie zeigen erfolgreiche Handelskonzepte, präsentieren neue Technologien und verraten Erfolgskonzepte aus der Praxis von Onlineshops und Marktplätzen in B2B und B2C. Erfahren Sie, wie wie Jacob Maul, Mediamarkt, Home24 und Zooplus Marktplätze für nachhaltiges Wachstum nutzen.Die Virtuelle Konferenz am 25.02.2025 von 0900 bis 1300 Uhr ist für registrierte Nutzerinnen und Nutzer kostenfrei.