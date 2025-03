"Wir wollen die führende Digital-Commerce-Agentur in Europa werden"

E-Commerce

Vor wenigen Wochen hatte Delta Equity Partners in die Strix Group investiert, um das Unternehmenswachstum durch eine Buy-and-Build-Strategie zu beschleunigen. Nun folgt mit dem niederländischen E-Commerce-Spezialisten Sition , der unter anderem für Fleurop und Janssen Fritsen arbeitet, die erste Akquisition zum weiteren Ausbau des europäischen Agenturnetzwerkes.Die beiden Gründer von Sition, Michel Doens und Dennis Bottram , verbleiben in ihrer Position und treten darüber hinaus dem Strix Leadership Team bei."Ich freue mich sehr, dass Sition jetzt Teil von Strix ist. Wir kennen uns seit Jahren und das tiefe E-Commerce-Wissen von Dennis und Michel hat mich immer beeindruckt", sagt Marc-Paul Brandt, CEO der Strix Group. "Gemeinsam werden wir nun unsere Strategie vorantreiben, die führende Digital-Commerce-Agentur in Europa zu werden. Durch die Übernahme verdoppeln wir unser Team in den Niederlanden und gewinnen unglaubliches Talent hinzu. Unser Wettbewerbsvorteil ist unsere klare Spezialisierung auf Shopify, Shopware und Magento."Michel Doens, Geschäftsführer und Mitgründer von Sition, erklärt: "Gemeinsam sind wir jetzt der größte und erfahrenste Shopware-Partner in der Benelux-Region. Gleichzeitig verstärken wir unser Wachstum als Shopify Plus Partner, insbesondere in den schnell wachsenden Märkten Deutschland und den Niederlanden."