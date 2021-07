Hochwasser-Katastrophe: Hilfsaktion für betroffene E-Retailer 

"Onlinehandel hält zusammen"

IBAN: DE30 3506 0190 1627 0600 05

BIC: GENODED1DKD

KD-Bank - Bank für Kirche und Diakonie

Hilfe durch Taten: Vernetzung von Hilfsangeboten mit Hilfsbedürftigen

Die Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern hat bisher mindestens 170 Menschen das Leben gekostet und schwerste Zerstörungen angerichtet. Mehr als 150 Menschen werden laut Zeitungsberichten noch vermisst, Tausende sind obdachlos. Auch viele Unternehmen sind betroffen: Büros wurden vollständig verwüstet, Lagerhallen überschwemmt, Warenbestände über Nacht komplett vernichtet. Auch viele Onlinehändler stehen nach der Katastrophe vor dem Nichts.Um diesen Unternehmern schnell und unkompliziert zu helfen, starten der Bundesverband Onlinehandel (BVOH) und Wortfilter.de die Hilfsaktion 'Onlinehandel hält zusammen' Noch seien die Werte, die die Fluten fortgerissen haben, kaum zu beziffern. Nach und nach müssen aber Firmenausstattungen, Büromobiliar, Lagerregale, Fahrzeuge und Waren wieder ersetzt werden - mit hohen Kosten für die schwer getroffenen Händler. Der BVOH und Wortfilter wollen zusammen mit Unterstützung der DHW Steuerberatungsgesellschaft (Oberhausen) diesen Wiederaufbau durch eine Spendenaktion unterstützen: Händler, die von der Flut zerstörtes Firmeneigentum ersetzt haben, können die Rechnung für die neuen Güter beim BVOH einreichen. Die Initiatoren versprechen eine kurze und unbürokratische Prüfung, dann werde der Rechnungsbetrag angewiesen. Dafür werden ab sofort Spenden gesammelt. Berechtigt sind Onlinehändler, die länger als zwölf Monate auf einem Marktplatz wie Amazon oder Ebay oder einem Onlineshop aktiv verkauft haben."Die Betroffenheit über diese Krise ist in unserer familiären Branche ebenso groß wie die Solidarität zwischen den Online-Händlern", sagt Oliver Prothmann , Präsident des BVOH. "Mit unserer Spendenaktion 'Onlinehandel hält zusammen' bündeln wir die große Hilfsbereitschaft unserer Branche und leiten das Geld direkt dorthin, wo es am dringendsten benötigt wird. Wir rufen alle Marktplatzbetreiber, Dienstleister und Händler dazu auf, großzügig zu spenden. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, die mit ihrem finanziellen Einsatz dazu beitragen, diese Katastrophe zu überwinden!"Vor allem in der ersten Zeit der Aufräumarbeiten brauchen betroffene Händler und Händlerinnen konkrete Hilfe: Lastwagen für den Warentransport, Büromöbel und IT-Ausstattung, Ausweichräume, in denen sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können, kompetente Unterstützung beim Aufsetzen neuer Server und Netzwerke, Anwälte, die bei Auseinandersetzungen mit der Versicherung helfen können. Auch hier wird die E-Commerce-Community um Unterstützung gebeten: Hilfsanfragen und konkrete Hilfsangebote werden in der Wortfilter-Gruppe auf Facebook direkt miteinander vernetzt: https://www.facebook.com/groups/wortfilter/permalink/4050918545027674 "In der Wortfilter-Gruppe tauschen sich seit vielen Jahren Online-Händler und Dienstleister aus, um sich bei kleinen und größeren Problemen in ihrem Berufsalltag zu unterstützen", sagt Betreiber Mark Steier . "Auch in dieser Krise, in der einige unserer Nutzer ihre gesamte Existenzgrundlage verloren haben, hält die Community zusammen. Schon wenige Stunden nach der Katastrophe gingen die ersten Hilfsangebote ein. Danke an alle Helfer - und an alle diejenigen, die Hilfe brauchen: Unterstützung ist nur einen Post entfernt!"