Zu undigital: Unternehmen können Millennials und Gen Z-Mitarbeitenden nicht halten

Millennials und Gen Z haben hohe Erwartungen an die digitale Erfahrung

Hindernisse bei der Bereitstellung einer nahtlosen DEX

Das Henne-Ei-Problem

Laut der Riverbed Global Digital Employee Experience (DEX) Survey 2023 müssen Unternehmen heute hohe Standards für die 'Digitale Employee Experience' (DEX) anwenden, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Talente zu binden. Dies gilt insbesondere bei der jüngeren Generation von Mitarbeitenden, die andernfalls das Unternehmen verlassen würden.Die Global DEX-Umfrage ergab, dass Millennials und Mitarbeitende der Generation Z die höchsten Erwartungen an Technologie und die digitale Erfahrung am Arbeitsplatz haben. 91 Prozent der internationalen Entscheidungstragenden (87% in Deutschland) glauben, dass sie eine fortschrittlichere digitale Erfahrung bieten müssen, um die Anforderungen zu erfüllen, und 89 Prozent der international Befragten sagen, dass Mitarbeitende der jüngeren Generation die IT-Ressourcen stärker beanspruchen (87 Prozent in Deutschland).Angesichts der gestiegenen digitalen Erwartungen und der Gefährdung für die Gewinnung von Talenten, die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit geben fast alle Befragten (88 Prozent in Deutschland) an, dass Investitionen in DEX zu ihren wichtigsten Prioritäten für die nächsten fünf Jahre gehören.Die Befragten nannten Budgetbeschränkungen (36 Prozent), einen Mangel an IT-Talenten/Qualifikationen (35 Prozent), das Fehlen ausreichender Tools bzw. Cloud-Dienste (je 29 Prozent) und zu viele Daten (28 Prozent) als die größten Hindernisse, die sie daran hindern, die digitale Erfahrung für das Team umzusetzen.Angesichts der Bemühungen Innovationen voranzutreiben, und des anhaltenden Fachkräftemangels bestätigten 37% der international befragten Unternehmen, dass sie zu wenig Personal haben, während international 41 Prozent angaben (38 Prozent in Deutschland), dass sie zwar über genügend Mitarbeitende verfügen, diesen aber Schlüsselqualifikationen fehlen.Für die Riverbed Global Digital Employee Experience Survey 2023 wurden im Mai 2023 1.800 globale IT- und Business-Entscheidungstragende befragt, die Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 250 Millionen US-Dollar in 10 Ländern repräsentieren. Zu den Branchen gehören Finanzen/Versicherungen, Öl und Gas, Regierung/öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen/Pharma, Fertigung, Einzelhandel und professionelle Dienstleistungen.