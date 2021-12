08.12.2021 Laut einer Social-Media-Analyse von Agorapulse kommt Instagram auf ein Vielfaches an Interaktionen im Vergleich zu Facebook, LinkedIn und Twitter. Generell ist das Engagement am Wochenende höher, auch wenn weniger gepostet wird.

Der Softwareanbieter Agorapulse hat 220.000 Posts, die im DACH-Raum auf Instagram und LinkedIn zwischen Juni und September 2021 veröffentlicht wurden, analysiert.Demnach ist Instagram der "King of Engagement" und das interaktionsstärkste der vier analysierten Netzwerke. Im Vergleich dazu wird auf Facebook pro Post deutlich weniger interagiert, auf Twitter und LinkedIn noch wesentlich weniger. Zwei Drittel der Posts auf Instagram sind Fotos. Am besten performen laut der Analyse allerdings Karussell-Posts, die allerdings auch mehr Content benötigen. Fotos kommen erst auf dem zweiten Platz, gefolgt von Videos.Generell ist das Engagement am Wochenende höher. Dann wird zwar wenig gepostet, jedoch viel interagiert. Denn am Wochenende können die meisten NutzerInnen abschalten - und das mit dem Handy, vorzugsweise auf Instagram. Im Laufe des Tages wird vor allem am späten Nachmittag gepostet, aber auch der Vormittag ist beliebt. Viele Postings gehen zudem während der Bürozeiten online, hier sind auch Business-Accounts aktiver.Die Handlungsempfehlung von Agorapulse: Unternehmen sollten sich die Insights der jeweiligen Netzwerke anschauen und die Zeitpunkte der Veröffentlichung adaptieren. Hilfreich dafür seien die Scheduling-Funktionen von Social-Media-Tools. Generell sollten Unternehmen kontinuierlich analysieren, wann ihre FollowerInnen aktiv sind und sich immer wieder anpassen. Dazu gehört auch, das Posting-Verhalten hin und wieder zu verändern und Beiträge im Voraus zu planen.