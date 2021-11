Das sind die Trends im Influencer Marketing 

Instagram ist monetär die erfolgreichste Plattform

Influencer Marketing ist immer noch eine junge Disziplin, dennoch ist sie in zahlreichen Branchen fest etabliert und hat großes Potenzial für zukünftiges Wachstum. In welchen Branchen dieses konkret verborgen liegt, welche Tools erfolgreiche Content Kreatoren dazu einsetzen und welche Plattformen am besten performen: Diese und andere Fragen hat die Münchner Agentur InfluenceMe einer Auswahl erfolgreicher Influencer aus ihrem Netzwerk gestellt und legt die Ergebnisse der Befragung nun in einem Trendreport vor.Die Plattformen von Meta bleiben die Nummer eins für InfluencerInnen, wenn es um ihre Einnahmequelle geht und Instagram unumstritten der Primus. Auf dem Vormarsch befindet sich TikTok und es wird spannend, wie sich die Aktivitäten der Content Kreatoren in Deutschland dort während des nächsten Jahres entwickeln werden. Denn der Kurzvideo-Anbieter besticht besonders durch sein kreatives Potenzial. "Neben TikTok steht auch Social Streaming auf Twitch in den Startlöchern", sagt InfluenceMw-CEO Philipp Hagl . "Auch hier könnte es im nächsten Jahr zu interessanten Verschiebungen kommen."Erwartungsgemäß sind die klassischen Lifestyle-Themen "Beauty", "Fashion" und "Food" die gewinnbringendsten Kooperationen für Content Kreatoren - über alle sozialen Kanäle hinweg wird mit diesen Branchen am meisten Geld verdient. Themen wie "Technik", "Automobil", "Finance" und "Lifestyle" folgen nach. Interessant wird, wie sich die Branchen künftig weiter entwickeln werden und ob Segmente wie "Familie" oder "Reise" aufschließen können.Einer der größten Vorteile sozialer Medien ist die Möglichkeit, sich direkt mit der Zielgruppe auszutauschen. Das gilt natürlich für alle - insbesondere jedoch für InfluencerInnen, die sich permanent im Dialog mit ihrer Community befinden. Spannend für Marketer ist das vor allem deshalb, weil sich auf diese Weise interessante Einblicke in das Leben ihrer KundInnen gewinnen lassen. Am besten funktioniert das laut Trendreport über Instagram Feedposts: Die Mehrheit (51 Prozent) der befragten InfluencerInnen löst so die meisten Interaktionen aus. Stories und Abstimmungen liegen mit 38,5 Prozent an zweiter Stelle.Befragt nach den wichtigsten Trends im kommenden Jahr, gab eine deutliche Mehrheit das Thema Video-Content an. Hier sehen die Content Kreatoren das größte Potenzial. Aber auch die Frage, wie sich diese Inhalte monetarisieren lassen, beschäftigt InfluencerInnen zunehmend.Für den 'TrendReport Influencer Marketing' hat InfluenceMe im Zeitraum von 22. Oktober bis 3. November 2021 eine Befragung unter 78 InfluencerInnen aus seinem Netzwerk durchgeführt.