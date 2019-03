Das sind die 100 wichtigsten SEO-Agenturen

25.03.2019 Ab sofort verfügbar ist das ' Ranking-Poster 'SEO / SEA in Deutschland 2019' 2018 ', das die die Top 100 der wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleister 2019 listet. Premium-Mitglieder haben ein Exemplar bereits in der Post.

Bild: HighText Verlag Das Poster SEO/SEA in Deutschland 2019

die Sichtbarkeit der Unternehmens in Google in eigener Sache (SEO-Sichtbarkeitindex)

Zertifizierungen (insbesondere SEO-Zertifizierung durch den BVDW )

) Sichtbarbeit auf SEO-relevanten Veranstaltungen (Vorträge, Sponsoring, Ausstellungs/Messeteilnahmen)

Mitarbeiterzahl im SEO-Bereich

Diese Jahresauswertung basiert auf der Platzierung der einzelnen Anbieter in den vier Quartalslistings des Jahres 2018. Für die Top 100 qualifizieren sich die 100 SEO-Unternehmen, die den höchsten Sichtbarkeitsindex erreichen. Diesen Index ermittelt der iBusiness-Partner XOVI anhand der Position der einzelnen SEO-Unternehmen zu SEO-relevanten Keywords in Google. Zusätzlich fließen öffentlichkeitswirksame Aktionen der Unternehmen in den Index mit ein, insbesondere Vorträge zu SEO-Themen auf relevanten Veranstaltungen sowie SEO-Zertifizierungen.Die Ranking-Faktoren für die Ermittlung der Top-100 sind insbesondereDas aktuelle Quartalslisting finden Sie auf https://www.ibusiness.de/seo-liste/ (25 Prozent Rabatt für Premium-Mitglieder).