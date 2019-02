Security: Sicherheitsvorfälle in fast jedem Unternehmen

12.02.2019 In 92 Prozent der Unternehmen in Deutschland gab es in den vergangenen zwölf Monaten Sicherheitsverletzungen, 72 Prozent stellten zudem ausgereifte Cyberangriffe fest.

Bild: HPI

92 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland waren in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Sicherheitsverletzungen.



In jedem Unternehmen kam es durchschnittlich zu 4,97 Sicherheitsvorfällen.



85 Prozent der Unternehmen stellten einen Anstieg des Angriffsvolumens fest.



72 Prozent der Unternehmen geben an, dass Angriffe ausgereifter geworden sind.



90 Prozent der Unternehmen planen, ihre Ausgaben für die IT-Sicherheit zu steigern.

Eskalierende Cyberangriffe

Die Anzahl und Komplexität von Cyberangriffen nehmen kontinuierlich zu. Wie der Sicherheitsanbieter Carbon Black in seinem Threat Report für Deutschland berichtet, hat dies bei 92 Prozent der befragten Unternehmen zu wiederholten IT-Sicherheitsverletzungen geführt. Für den Report wurden Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen mit unterschiedlich großen IT-Teams befragt, um ein Gesamtbild der heutigen Angriffs- und Cyberabwehrlandschaft in Deutschland zu zeichnen.Die wichtigste Umfrageergebnisse der Studie sind:Von den 85 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die einen zahlenmäßigen Anstieg der Cyberangriffe meldeten, verzeichneten 42 Prozent eine Zunahme der Häufigkeit der Angriffe um über 51 Prozent. 72 Prozent sehen eine zunehmende Komplexität der Angriffe, und ein Viertel (25 Prozent) schätzt die Angriffe sogar als deutlich ausgereifter ein. Bei 43 Prozent der befragten Unternehmen waren außerdem Angriffe in den letzten zwölf Monaten drei bis fünf Mal erfolgreich. Laut der Studie planen 90 Prozent der untersuchten Unternehmen in Deutschland, ihre Ausgaben für die IT-Sicherheit zu steigern, um angemessen auf die eskalierende Bedrohungslage reagieren zu können.16,5 Prozent der Unternehmen nennen Malware als die am häufigsten bei ihnen aufgetretene Angriffsform. Damit ist Malware die erfolgreichste Angriffsmethode in Deutschland. An zweiter Stelle folgt Ransomware mit 16 Prozent. Allerdings spielt auch der Mensch eine große Rolle als Verursacher von IT-Sicherheitsverletzungen. Phishing ist für jeden sechsten erfolgreichen Angriff in Deutschland verantwortlich.