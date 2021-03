Facebook einigt sich mit Newscorp: Auf zur Diskursverschiebung 

In einer Pressemitteilung zeigt Newscorp Details des Deals auf. Der Vertrag zwischen Facebook und dem Medienkonzern läuft ersteinmal drei Jahre und umfasst Nachrichten von Portalen wie The Australian und news.com.au , beide in NewsCorp-Hand.Der Deal zeigt auf, wie Leistungsschutz die Nachrichten an sich kommerzialisiert und nicht folgenlos für neutrale und vielfältige Berichterstattung ins sozialen Medien sein dürfte: Facebook hatte Medieninhalte vorübergehend komplett ausgesperrt - dem war ein langer Streit vorangegangen. Australien will das Netzwerk sowie auch Google per Gesetz dazu bringen, Verlage und andere Medienhäuser für Meldungsausschnitte zu bezahlen, die die US-Konzerne von deren Webseiten abgreifen. Der Media News Barging Code , wie das neue Gesetz heißt, sieht vor, dass die Internetkonzerne mit jedem Verlag über den Wert der Inhalte verhandeln müssen, die sie auf ihren Seiten verlinken und dass im Zweifelsfall ein Schiedsgericht entscheidet.Diese kleinteilige und mühsame Regelung verschiebt die Macht tendenziell Richtung mächtiger Medienkonglomerate. Denn so muss sich Facebook zum einen nur mit einem einzelnen Verhandlungspartner einig werden, um viele Angebote gleichzeitig abzudecken. Zum anderen zahlt Facebook damit für reichweitenstärkere und für das Netzwerk potenziell attraktivere Inhalte. Kleinere, weniger verhandlungsstarke und nischigere Portale dürfte der Social-Media-Riese dagegen tendenziell eher entbehrlich finden, was eine Reichweitenverschiebung Richtung Medienmainstream zur Folge haben dürfte.