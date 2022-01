Süddeutsche geben das meiste Geld für Onlineshopping aus

11.01.2022 Beim Onlineshopping in Deutschland gibt es regionale Unterschiede. Am meisten Geld wird in Bayern und im Taunus für digitale Einkäufe in die Hand genommen.

Bild: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Wie verteilen sich die Onlinekäufe in Deutschland auf einzelne Regionen? Das hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in seiner Auswertung 'Räumliche Muster des Online-Handels in Deutschland' zusammengefasst. Ergebnis: In den Landkreisen Starnberg, München, dem Hochtaunuskreis sowie der Stadt München gaben die Menschen im Jahr 2020 am meisten Geld für ihre Onlinekäufe aus - im Schnitt rund 1.000 Euro. Am Ende der Skala stehen die kreisfreien Städte Herne und Pirmasens, mit weniger als 650 Euro pro Person. Deutschlandweit betrug der Durchschnittswert rund 800 Euro je Einwohner/in.Besonders hoch ist die Online-Einzelhandelskaufkraft in wirtschaftlich starken Großstädten und ihrem Umland. "Wo die Menschen über ein höheres Einkommen verfügen, geben sie auch mehr Geld für den Online-Einkauf aus", sagt die Studienautorin Andrea Jonas . Die Werte in strukturschwachen Städten und Landkreisen sind hingegen vergleichsweise niedrig.

Regionale Unterschiede ergeben sich auch im Hinblick auf unterschiedliche Waren. Durchschnittlich rund 100 Euro je Einwohner/in entfielen auf den Online-Einkauf von Bekleidung. Zu den Kreisen mit den höchsten Werten zählten die Landkreise München, Starnberg und der Hochtaunuskreis. Die niedrigsten Werte wiesen die kreisfreien Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Herne auf.



In den kreisfreien Städten gaben die Menschen wiederum überdurchschnittlich viel für Lebensmittel im Internet aus. Mit etwa 60 Euro je Einwohner ist die entsprechende Online-Kaufkraft in der Stadt München bundesweit die höchste, gefolgt von den Städten Frankfurt am Main, Regensburg, Berlin und Hamburg mit etwa 50 Euro je Einwohner/in.



Der Onlinekonsum im Baumarktsortiment verteilt sich hingegen räumlich etwas anders als die übrigen Sortimentsgruppen: Eine höhere Onlinekaufkraft besitzen in diesem Segment eher Personen aus ländlichen Kreisen, insbesondere in Bayern und in einigen ostdeutschen Kreisen.



Für seine regionale Analyse wertete das BBSR Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für insgesamt 17 Sortimentsgruppen aus, unter anderem Bekleidung, Lebensmittel, Baumarkt und Einrichtungsbedarfe.