Mehrheit der Deutschen erledigt Weihnachtseinkäufe online 

38 Prozent der Teilnehmer machen sich Sorgen, dass ihre Einkäufe noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen



67 Prozent äußerten Mitgefühl mit den Arbeitern in den Lagern und den Fahrern der Lieferwagen, die in dieser Weihnachtszeit Pakete ausliefern



23 Prozent glauben, dass "Technologie menschliche Arbeitskraft nie ersetzen können wird", 20 Prozent gehen eher vom Gegenteil aus



44 Prozent sind der Ansicht, dass "Technologie am sinnvollsten ist, wenn sie menschlichen Bedürfnissen dient"

25,3 Prozent der Befragten gab an, dass sie in diesem Jahr deutlich früher als sonst mit dem Geschenke-Shopping begonnen haben. Weitere 35,26 Prozent wollten früher als in den vorausgegangenen Jahren damit anfangen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Dynata im Auftrag von ProGlove. Die Umfrage untersucht das Kaufverhalten und die Einstellungen der deutschen Mittelschicht zur Situation der Beschäftigten im Umfeld von Handel und Logistik. Daneben kam die Umfrage unter anderem zu folgenden Ergebnissen: