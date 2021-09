Nach RT-Löschung: Putin will Youtube sperren 

Nachdem Googles Videoplattform Youtube gestern die deutschsprachigen Kanäle des russischen Senders Russia Today - RT - gesperrt hat, droht "Russlands Medienaufsicht YouTube mit totalem Verbot wegen Sperrung von RT DE-Kanälen", wie der Kanal feixt. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hat Google LLC, der Muttergesellschaft von YouTube LLC, ein Ultimatum gestellt und erklärt, dass dem Videostreaming-Giganten massive Einschränkungen drohten, wenn Youtube die Löschung der zwei Kanäle des deutschsprachigen Dienstes von RT nicht wieder aufhebt.In der am Mittwochmorgen veröffentlichten Erklärung fordert die nationale Medienaufsichtsbehörde Russlands, dass "alle Beschränkungen für die YouTube-Kanäle RT DE und Der Fehlende Part (DFP), die von der Nachrichtenagentur RT betrieben werden, so schnell wie möglich aufgehoben werden".YouTube hatte die Kanäle wegen Verstößen gegen seine Richtlinien bei der Berichterstattung über die Corona-Pandemie gesperrt. Nach Verbreitung von Covid-Desinformation wurde RT DE für sieben Tage suspendiert. RT umging das Upload-Verbot durch die Installation eines Alternativkanals, 'Der Fehlende Part'. Daraufhin hatte Youtube den RT-Kanal gelöscht. Auch den DFP-Kanal gibt es nicht mehr. ""Während der (Suspendierung) versuchten die Kanaleigentümer, die Beschränkungen zu umgehen, indem sie einen anderen Kanal benutzten", begründet ein Youtube-Sprecher die Aktion.Das russische Außenministerium sieht Deutschland im "Medienkrieg" mit Russland und will jetzt auch gegen deutsche Sender vorgehen , darunter die Deutsche Welle sowie die Büros von ARD und ZDF in Russland.