Youtube Premium Lite: Youtube testet Bezahlversion 

03.08.2021 Google testet in Europa eine Bezahlvariante von Youtube, die ohne Werbung auskommt.

Das Finanzierungsmodell der Google-Tochter YouTube beruht zu einem Großteil auf Werbung, die vor, nach, in und rund um den abgespielten Videos eingeblendet wird. Alternativ können NutzerInnen nun in einigen europäischen Ländern mit dem Abo Premium Lite für sieben Euro pro Monat Videos auf der Plattform ohne Werbeanzeigen sehen. In Deutschland kann Premium Lite aktuell nicht abonniert werden.Youtube Premium Lite ist quasi die abgespeckte Variante des Youtube Premium Abos, das es bereits seit 2018 gibt. NutzerInnen können für monatlich 12 Euro Videos herunterladen, Videos und Playlisten im Hintergrund wiedergeben. Außerdem ist Youtube zu diesem Preis komplett werbefrei.