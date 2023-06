HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Traffic analysieren und gute Prozesse aufbauen - das sind die wichtigsten internen Maßnahmen gegen AdFraud.

AdFraud ist im heutigen Klima des digitalen Marketings ein nur allzu häufiges Problem. Schätzungen zufolge gehen jährlich weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar an digitalen Werbeausgaben durch Betrug oder die Finanzierung von Desinformationsplattformen verloren (vgl. Juniper Research , 2022; Merrick School of Business & CHEQ, 2019; University of Baltimore & CHEQ, 2019; #StopFundingHateNow Research 2021). Obwohl die Branche insgesamt eine Vielzahl von Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Probleme ergriffen hat, sind nicht alle von ihnen wirksam, wie eine aktuelle Analyse der Experten für A