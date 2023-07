17.07.2023 - Wenn ich mir das aktuelle politische Rumgeampel in Berlin so ansehe, dann muss ich stets unwillkürlich an digitale Transformationsprojekte in jedem zweiten größeren deutschen Unternehmen denken. Denn die Ähnlichkeiten sind verblüffend. Aber warum nur?

Kommt Ihnen folgende Situation irgendwie bekannt vor? Da hat also besagtes größeres Unternehmen (ich nenne es hier einfach "D. AG") bei der jüngsten Hauptversammlung den Plan vorgestellt, sich so schnell wie möglich auf den digitalen Fortschritt in Wirtschaft und Gesellschaft einzustellen und die eigene digitale Transformation einzuleiten. Es werde kein Stein auf dem anderen bleiben, verspricht der CEO. Mit goldgerahmten Powerpoint-Folien präsentieren sämtliche Vorstandsmitglieder ihre Pläne, die jeweiligen Abteilungen und Fachbereiche so ambitioniert wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich