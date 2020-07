Jeder Fünfte testet neue Online-Shops

28.07.2020 Das Ergebnis einer Studie zeigt: Im E-Commerce hinterlässt Corona deutliche Spuren. 25 Prozent der Studienteilnehmer beabsichtigen, auch langfristig mehr im Internet einzukaufen. Besonders ausgeprägt ist der Trend bei den 18- bis 25-Jährigen. 41 Prozent gaben an, weiterhin mehr im Web shoppen zu wollen. Bei den Konsumenten über 55 Jahren will noch jeder Zehnte in Zukunft verstärkt Geld im Internet ausgeben.

Geschlossene Geschäfte und viel Zeit zuhause mit eingeschränkten sozialen Kontakten gaben vielen Gelegenheit, im Internet nach neuen Produkten zu stöbern. Dabei standen zu Beginn Artikel des täglichen Bedarfs im Fokus - 33 Prozent kauften Medizin- sowie Beauty- und Kosmetikprodukte online. Höher im Kurs standen nur noch Bücher und Hobbybedarf mit 39 Prozent. Nachdem sich die Verbraucher in die Situation eingefunden hatten, verlagerten sich die Prioritäten und Mode sowie Elektronik rückten stärker in den Fokus: 22 Prozent wollten sich neu einkleiden und 21 Prozent neue Computer und andere Elektronik anschaffen. Immer noch 27 Prozent planten sich kurzfristig mehr Bücher und Produkte für Freizeit und Hobby zuzulegen. Lässt man den Einkauf von Lebensmitteln außen vor, so gaben zwischen März und Mai die Männer das meiste Geld aus: Fast jeder Vierte (22 Prozent) kaufte in dieser Zeit für über 200 Euro pro Person ein.Der E-Commerce hat von der Krise nachweislich profitiert: 21 Prozent der deutschen Verbraucher haben jetzt mehr Vertrauen ins Online-Shopping als zuvor. Dabei ist der Zuwachs bei den Männern mit 24 Prozent etwas ausgeprägter als bei den weiblichen Shoppern mit einem Plus von 18 Prozent. 21 Prozent der Studienteilnehmer berichteten, dass sie zwischen März und Mai 2020 Artikel bestellt hätten, die sie zuvor noch nicht online eingekauft hatten. Der Grund dafür liegt sicherlich in den umfassenden Ladenschließungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von ChannelAdvisor Corporation . Dafür befragte das Marktforschungsinstitut Dynata 1.044 Deutsche zu ihrem Online-Shoppingverhalten.