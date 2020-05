Corona-Krise: Jeder Fünfte shoppt seither mehr im Internet

Fast jeder Internetnutzer (94 Prozent) ab 16 Jahren bestellt Waren im Internet. 20 Prozent der Verbraucher geben an, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen grundsätzlich mehr im Internet zu bestellen als zuvor. 29 Prozent bestellen hingegen weniger. Etwas mehr als jeder Vierte (27 Prozent) gibt an, genau so viel im Internet zu kaufen wie vor dem Ausbruch des Coronavirus in Deutschland. So ist auch mehr als jeder Zweite (55 Prozent) der Meinung, dass der Online-Handel in Zeiten der Corona-Pandemie eine zentrale Versorgungsfunktion einnimmt. Zwei Drittel (66 Prozent) kaufen insbesondere bei Einzelhändlern in ihrer Region online ein, um ihnen die Treue zu halten - sofern sie ihre Waren im Internet anbieten. Fast ebenso viele (65 Prozent) wünschen sich in diesem Zusammenhang auch, dass mehr Einzelhändler in ihrer Region ein Online-Angebot machen. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des Bitkom , die im Zeitraum von Ende April bis Anfang Mai 2020 durchgeführt wurde.