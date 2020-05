Ranking: Zalando ist der beliebteste Onlineshop für Mode

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Zalando ist der beliebteste Onlineshop für Mode

(chart: Splendid Research)

Die Online-Plattformen C&A und H&M folgen in dem von Splendid Research durchgeführten Top 10 Ranking bereits knapp dahinter. Ferner gibt die Studie Aufschluss darüber, dass Zara in der deutschen Bevölkerung zwar sehr bekannt ist, aber bei den Konsumenten nur ein unterdurchschnittliches Image hat. Die Ergebnisse zeigen: Den höchsten Score beim Splendid Research Brand Index erzielt Zalando . Der Online-Modeshop aus Berlin verfügt in der deutschen Gesamtbevölkerung nicht nur über eine hohe Bekanntheit von 81,9 Prozent (+21,7 Prozent zum Durchschnitt), sondern erreicht zudem auch beim Markenimage die besten Werte. Die Befragten nehmen Zalando vor allem als einzigartig (61,4 Prozent) und passgenau (63,8 Prozent) wahr - darüber hinaus entwickelt sich die Marke aus Sicht der Kunden weiter und bietet ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis (69 Prozent).Knapp dahinter folgen C&A und H&M auf den Plätzen zwei und drei. Es sind unter den Online-Modeshops die beiden bekanntesten Marken mit 23,4 Prozent (C&A) beziehungsweise 24,5 Prozent (H&M) über dem Branchendurchschnitt. Durch die besseren Werte beim Markenimage (66,2 Prozent) setzt sich C&A im Ranking aber dennoch vor H&M (64,4 Prozent). Die Befragten können sich mit der Marke C&A sehr gut identifizieren und bescheinigen dem Angebot ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. H&M-Produkte hingegen werden von den Befragten als unterdurchschnittlich in der Qualität betrachtet.Ganz am Ende der Top 10 landet Zara. Die Marke ist mit 64,7 Prozent zwar ziemlich bekannt, verfügt jedoch zum größten Teil über unterdurchschnittliche Imagewerte. Die Verbraucher sehen vor allem in puncto Nachhaltigkeit, Vertrauen und Authentizität noch erhebliches Verbesserungspotenzial bei Zara.Die Online-Modeshops von Happy Size und Asos verfügen indes über absolute Top-Werte beim Image (Platz zwei und drei hinter Zalando), schaffen es aber aufgrund ihrer zu geringen Bekanntheit nicht in das aktuelle Top 10 Ranking