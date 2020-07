Bullshit-Bingo: Videocalls und Telefonkonferenzen

Bullshit-Bingo TelCo/Videokonferenz

(Grafik: HighText Verlag)

So geht Bullshitbingo: Ausdrucken und neben sich legen bei einer Telefon- oder Videokonferenz. Ankreuzen, wenn einer der Begriffe fällt. Wenn man eine Reihe, Diagonale oder Spalte vollständig ankreuzen konnte, laut in die Runde "Bingo" rufen. Weitere Anregungen für Bingo-Felder gerne in die Charts.Übrigens: In dem iBusiness-Webinar Live-Video für Agenturen zeigen wir anhand von Praxisbeispielen, wie man erfolgreich internationale Projektteams und Homeoffice-Mitarbeiter über Videokommunikation vernetzt und dabei Fallstricke vermeidet.