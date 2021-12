Trend: Auch der Weihnachtsbaum wird online geliefert 

20.12.2021 In acht Prozent der deutschen Haushalte steht in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum aus dem Internet.

Im Wald selbst gefällt, im Baumarkt gekauft - oder aber im Internet bestellt: In diesem Jahr kaufen 8 Prozent der VerbraucherInnen ihren Weihnachtsbaum im Web - und ebenso viele (8 Prozent) sagen, dass sie dies wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren tun werden. Bereits 14 Prozent haben schon einmal ihren Christbaum im Internet bestellt. Vor zwei Jahren waren es noch 10 Prozent und lediglich 6 Prozent im Jahr 2017. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 1.000 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.Die meisten Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr aber auf traditionellem Weg verkauft. Die große Mehrheit (62 Prozent) geht dazu zum Baumarkt, Gartencenter oder einem der vielen temporären, unabhängigen Verkaufsstände. 12 Prozent wollen ihren Baum im Wald selbst schlagen. Für die meisten Menschen in Deutschland ist der Weihnachtsbaum auch in diesem Jahr unverzichtbar: Insgesamt haben 8 von 10 (82 Prozent) vor, einen Weihnachtsbaum aufzustellen.