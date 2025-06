Bild: Wolt

Rohlik wählt Performance-Agentur Proficio

26.06.2025 - Die Rohlik Group setzt für ihr internationales Performance Marketing künftig auf die Agentur Proficio. Ziel ist eine datengetriebene KundInnenansprache über alle Märkte hinweg. Parallel startet die Kampagne "There's Magic in Every Bag".