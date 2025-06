Max Wolf, Mit-Gründer des Start-Ups ansehn.com, legt gerade ein Sabbatical ein, um dem Thema AI mehr Zeit widmen zu können.

"Die Website wird Kulisse" - wie sich das Web in KI-Zeiten verändert

27.06.2025 - ChatGPT & Co. kommen in rasender Geschwindigkeit im Alltag an - und werden bald Online-Shops und E-Commerce durcheinanderwirbeln. Welche Rolle werden dann noch klassische Shops spielen? Wie lässt sich die eigene Sichtbarkeit erhöhen? Wie muss "AI-kompatibler Content" wirklich aussehen? Wir haben mit Max Wolf, Gründer der AI-Analyse Ansehn, über die wichtigsten Fragen gesprochen.