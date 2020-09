Logistikmesse Logimat ein weiteres Mal verschoben 

Damit reagiert der Veranstalter Euroexpo vorbeugend und will so den Ausstellern rechtzeitig die erforderliche Planungssicherheit geben. Die Logimat 2021 soll nun vom 22. bis 24. Juni 2021 auf der Messe Stuttgart stattfinden.Hintergrund: Eine Großmesse wie die Logimat braucht eine sichere Vorlaufzeit von mindestens vier bis sechs Monaten. Die zurzeit vom Robert Koch-Institut kommunizierten Zahlen böten jedoch nicht die erforderliche Sicherheit hinsichtlich der Teilnahmemöglichkeit aus dem Ausland, um jetzt zuversichtlich in die finale Planung für März 2021 zu gehen. Michael Ruchty , verantwortlicher Messeleiter: "Die Logimat lebt in besonderem Maße von ihrer Internationalität. Derzeit ist es aber nicht einschätzbar, inwiefern die derzeitigen Einreisebeschränkungen im März 2021 noch gelten. Diese wirken sich auf die zu erwartende Internationalität der Messe insgesamt aus. Das ist einer der Hauptgründe für diese rechtzeitige Entscheidung."