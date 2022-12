Die Hälfte der Jüngeren will Unterhaltung beim Onlineshopping

Entertainment-Elemente beim Online Shopping

Entertainment beim Online Shopping? Insbesondere für die jüngere Generation hat das einen hohen Stellenwert. 48,8 Prozent der für eine Studie von Epoq befragten 18- bis 29-Jährigen ordneten der Unterhaltung beim Internet-Einkauf auf einer Skala von 1 ("total unwichtig") bis 10 ("sehr wichtig") mindestens den Wert 6 zu. In keiner anderen Altersklasse ist die Zustimmung höher. Je jünger die Befragten sind, desto wichtiger sind ihnen unterhaltende Elemente. Während bei den über 60-Jährigen noch jeder Vierte mindestens den Wert 6 zuordnet (25,7 Prozent), sind es bei den 50- bis 59-Jährigen 28,8 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen 38,6 Prozent und bei den 30- bis 39-Jährigen 45,4 Prozent.Der Begriff Entertainment umfasst im Online Shop zum Beispiel spielerische Elemente und Interaktivität. "Unser epoq Stream ist ein personalisierter Shopping-Bereich für jeden einzelnen Kunden", sagt Thorsten Mühling , Managing Director DACH der epoq internet services GmbH. "Wenn Kunden mit wenigen Klicks ein gesamtes Produkt-Set zusammenstellen können, verbessert sich sofort ihr Einkaufserlebnis." Einen besseren Kundenservice bieten auch Shoppingnews in Echtzeit. "Produkt in Größe 36 noch verfügbar oder Artikel ab nächsten Dienstag wieder erhältlich - der Kunde kann genau erkennen, welchen Lagerstatus sein Wunschprodukt gerade hat, und sein Kaufverhalten danach ausrichten", sagt Mühling.Für Händler kann es sich in jedem Fall lohnen, das Online-Shopping-Erlebnis nicht nur unterhaltsam, sondern auch informativ zu gestalten und es auf den jeweiligen Nutzer zuzuschneiden. Der Aussage "Wenn ein Shop mich persönlich anspricht, mit Inhalten und Informationen, die mich wirklich interessieren, dann gebe ich auch schnell etwas mehr Geld aus" stimmten 58,1 Prozent der Befragten zu. Auch hier war die Zustimmung bei den Jüngsten (18 bis 29 Jahre) mit 73,0 Prozent am höchsten. Von denjenigen, deren Einkommen bei mindestens 2.500 Euro liegt, stimmten 62,5 Prozent der Aussage zu, bei denjenigen mit einem Einkommen zwischen 1.500 und 2.500 Euro waren es 56,8 Prozent. Selbst bei den Befragten mit Einkommen von unter 1.500 Euro stimmten noch 54,5 Prozent zu.Retailern, die Entertainment-Elemente in ihren Shop integrieren möchten, rät Mühling, sich zunächst Gedanken zu machen, welche Shop-Elemente für Entertainment infrage kommen. "Sie können zum Beispiel auf Produktdetailseiten interaktive Produktsets einbinden und auf der Startseite interaktive Search-Widgets platzieren, über die Nutzer schnell ihre Lieblingsmarken finden."Im Rahmen der Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact AG wurde eine bevölkerungsrepäsentativ quotierte Stichprobe mit n=1.022 Befragten im Alter zwischen 18 und 69 Jahren erstellt. Die Umfrage wurde vom 20. bis 22. September 2022 durchgeführt.