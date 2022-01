App-Studie 2022: Das sind die erfolgreichsten deutschen Shopping-Apps

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Es gibt nur wenige Apps, die OnlinekäuferInnen regelmäßig nutzen. Mehrstufige und medienübergreifende Anstoßketten sind vielversprechend.

Rund die Hälfte der KonsumentInnen hat 2021 die Weihnachtseinkäufe großteils mobil erledigt, so eine weltweite Studie . Der Anteil der Mobiltelefone an der gesamten Customer Journey ist - bedingt durch den Einsatz bei Produktsuche und Inspirationseinholung - signifikant höher.Ob und wofür die BundesbürgerInnen mobile Shopping-Apps einsetzen, welche Apps bei den BundesbürgerInnen besonders beliebt sind und wie das Nutzungsverhalten ist, haben wir in einer exklusiven, sehr detaillierten Umfrage zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Splendid Research im Dezember 2021 bevöl