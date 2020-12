Corona-kompatible Geschenke, die es jetzt noch rechtzeitig unter den Baum schaffen 

1. Gutscheine

Aus der Serie: "Dieses Weihnachten ist alles anders":Gutscheine für Onlineshops gehören zu den beliebtesten Geschenken. Jahr für Jahr plant fast jeder achte Bundesbürger (zwölf Prozent) ein entsprechendes Geschenk, wie eine Umfrage des Bitkom ergab. Die meisten Onlineshops bieten Gutscheine an. Gutscheine für elektronische Medien, etwa MP3s oder Computerspiele, können mit einem direkten Download sogar schon unter dem Weihnachtsbaum eingelöst werden.Viele Streaming-Dienste im Internet bieten einen Service an, um Guthaben für Dritte vorzubuchen. Damit kann etwa der Zugang zu Millionen Musiktiteln für einen bestimmten Zeitraum verschenkt werden oder der Zugriff auf Online-Videotheken. Auch viele Online-Dienste haben Gutscheine im Angebot. Dazu gehören etwa Guthaben für Online-Spielenetzwerke oder Foto-Dienste.Dank Corona sind die Vorjahres-Nobrainer "Ticketgutscheine für Veranstaltungen" aktuell nur eingeschränkt sinnvoll als Kurzfrist-Geschenk. Aber erstens: Es wird auch ein Leben nach Corona geben - Gutscheine für Konzertkarten können schließlich auch zusammen mit ganz viel Hoffnung und Optimismus verschenkt werden. Und zweitens: Zudem veranstalten zahlreiche Künstler inzwischen Onlinekonzerte, für die man ebenfalls Gutscheine erwerben (und verschenken) kann.Zusammen mit viel Optimismus (alternativ: Langmut) sind Online-Gutscheine für Reiseleistungen wie Flüge oder komplette Urlaube auch jetzt verschenkbar. Weil das Einlösen allerdings sicher noch einige Monate dauern wird, sollte man vielleicht zusammen mit dem geplanten Badeurlaubsgutschein noch einen zweiten Gutschein für gemeinsames Baden in der Badewanne (Romantik-Alarm!) oder einen Reisegutschein nach Balkonien, die Fluriden oder die Bredouille dazulegen. Hilft die Zeit zu überbrücken und sorgt für einen Lacher.Die regionale Gastro (Achtung: Karma-Punkte!) bietet ja Essen zum Mitnehmen an. Es muss ja keine Pizza sein, sondern kann ja auch ein Gutschein für ein romantisches Dinner zu zweit an den Weihnachtsfeiertagen sein. Languste, Suppe und der superedle Wein kommen via Gutschein von der Gastro. Nur um weiße Tischdecke, Teller, Besteck, Weingläser und Kerze muss man sich selber kümmern.Inzwischen bekannt aus Film, Funk und Fernsehen sind Events - man suche online 'Erlebnisgutschein'. Ob Fallschirmsprung oder Weindegustation - fast alles kann man online kaufen, bezahlen und sofort herunterladen. Nur der Termin muss ein klein wenig in die Zukunft geschoben werden. Aber 2022 ist zur Not ja auch noch ein Jahr.Außer Konkurrenz ist natürlich folgender Ratschlag: Schenken Sie der aktuellen LebensabschnittsgefährtIn die seltenste Ressource, die Sie zur Verfügung haben: Zeit. Einen Tag, ein Wochenende, einen Abend, eine Woche, eine romantische Stunde. Ein handgeschriebener (!) Brief ungefähr des Inhalts "Ich weiß, dass Du Tanzen liebst. Deswegen dieser Gutschein für einen Salsa-Tanzkurs zu zweit zu einem Termin Deiner Wahl, wenn Corona vorbei ist." Wer Glück hat, darf auch in 'Star Wars XXXIII' statt in den Tanzkurs. Wer dicker auftragen will, kann ja gleich ein ganzes Gutscheinbündel verschenken, in dem dann die lange ersehnte Massage, der Einkaufsbummel durch mindestens vier Online-Schuhgeschäfte, das Streichen der Zimmerdecke und das selbergekochte romantische Abendessen in vier Gängen enthalten ist. Das ist dann auch geeignet für Tiktok, Facebook und Instagram (das Abendessen, nicht die Zimmerdecke. Obwohl: Die auch).