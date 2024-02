Mobile World Congress Trends: Wenn der Router Tollwut hat

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR KI, Barbie und Smart-Home-Features - der innovative Druck unter dem Kommunikationskessel zeigt, wie unentschieden der Kampf um die Zukunft bleibt.

Morgen endet der Mobile World Congress in Barcelona. Und wer hätte das gedacht: KI spielt auch dort eine entscheidende Rolle. Na gut, vermutlich hätte das jeder gedacht. Überraschender ist da schon die Partnerschaft eines Handyherstellers mit der Welt berühmtesten Plastik-Puppe."Kommende Spitzenmodelle werden selbstredend Funktionen bieten, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Wir arbeiten jedoch auch an Geräten für Normaluser. Jeder und jede soll etwas davon haben. Ein Concierge für die Hosentasche auf unseren T Phones zum Beispiel", sagt die Vorständin der Telekom.de , Claudia Nemat , mit Blick auf die Handyzukunft. Der Konzern stellt in Barcelona sein Konzepttelefon eines Handys ohne Apps vor. Die gesamte Vermittlung zwischen Hardware und cloudbasierten Inhalten wie Programmen oder Entertainment-Inhalten soll via