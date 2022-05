Messen, Leads und Digitale Wirtschaft: Die Metamorphose wird vertagt

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Messeveranstalter wollen sich wieder als Immobilienmakler der Branchen etablieren. Digitalveranstaltungen stören da nur.

"Messen und Kongresse werden künftig in einem viel stärkeren Maße auch Menschen außerhalb der Hallen und Säle erreichen", davon war Bernd Aufderheide , Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH , vor einem Jahr überzeugt . "Außerdem werden die physischen Veranstaltungen von wenigen Tagen Dauer mithilfe digitaler Angebote zeitlich verlängert."Davon ist in der Veranstalterbranche nur noch wenig zu hören. Wir wollten von den Veranstaltern der digitalen Leitveranstaltungen wissen, wie ihre Pläne sind - und stießen auf eine Branche, die die Schrecken einer Zeit so schnell wie möglich vergessen will, in der man nicht mehr Quadratmeter für teuer Geld verkaufen durfte. Aufderheide hatte schon im vergangenen Jahr im Hinblick auf seine Veranstaltungen das Interesse der Branche deutlich gema