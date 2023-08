Schweizer E-Commerce stagniert im 1. Halbjahr 2023

Der Online-Handel in der Schweiz konnte im ersten Halbjahr 2023 nur wenig wachsen. Der E-Commerce-Blog carpathia.ch wies ein Plus von 2,8 Prozent nach Auswertung der Daten von GfK, Handelsverband.swiss und der Schweizerischen Post aus.Insbesondere die Segmente "Uhren & Schmuck" (-21,2 Prozent) und Fashion (-10,7 Prozent) entwickelten sich schwach. Unter Vorjahresniveau blieben außerdem die Segmente "Medien" (-1,6 Prozent) und "Universalversender" (-5,6 Prozent). Bemerkenswert ist dabei, dass der Modehandel insgesamt keine Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatte. Es wurde also wieder mehr in stationären Geschäften eingekauft.Trotz der eher verhaltenen Stimmung gab es Segmente, die zulegen konnten: "Sport / Sportgeräte" verzeichnete ein Plus von 37,2 Prozent, "Übrige / Lebensmittel" legten um 15,9 Prozent zu und "Home & Living" wuchs ebenfalls 15 Prozent.