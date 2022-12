Studie: Quick-Commerce auf dem Vormarsch

Das Interesse der Konsumenten an zügigen Lieferungen von Alltagsprodukten über Quick-Commerce-Dienste ist auch in der aktuell angespannten wirtschaftlichen Situation sehr hoch. Insbesondere Einkäufe in den Kategorien Pharmazeutika, Lebensmittel oder Drogerieartikel gewinnen an Volumen. Das sind Ergebnisse der Studie Quick commerce - a lasting revolution?' von Roland Berger, für die über 6.000 Verbraucher aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich befragt wurden."Es ist verlockend, Quick Commerce nur als weitere Steigerung des Service-Niveaus zu sehen - als eine natürliche Entwicklung zu noch schnelleren Lieferzeiten. Es handelt sich jedoch um einen völlig neuen Kanal, mit einem eigenen, einzigartigen Geschäftsmodell. So zielt er vor allem auf spontane, zeitkritische oder emotionale Einkäufe ab", sagt Thorsten de Boer , Partner bei Roland Berger. Quick Commerce fokussiere sich auf schnell-drehende Konsumgüter mit hohen Margen. Diese Form des Ei