Verbraucherumfrage: Suche Weihnachtsgeschenk, biete Daten

Bild: Ralph Hünermann Dr.-Ing. Ralph Hünermann (ODOSCOPE - The Customer Engagement Platform)

Personalisierte Produktlisten - der versteckte Umsatz-Booster

Die Sortimente der Online-Shops werden immer größer, während mobile Displays die Regel und die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer immer kürzer werden. In den Produktlisten wird also nur noch ein Bruchteil der verfügbaren Produkte im Shop von den Nutzern wahrgenommen. Damit potenzielle Kunden den Shop nicht sofort wieder verlassen, müssen sie auf Anhieb relevante Produkte sehen. Die Herausforderung besteht darin, dass 60% bis 80% der Nutzer im Online-Shop nicht erkannt werden können.



In diesem Vortrag erfahrt Ihr, wie Ihr trotzdem allen Nutzern individuell relevante Produkte anzeigt und wie Ihr dafür First- und Zero-Party-Daten nutzen könnt. Anhand von Case Studies lernt Ihr zudem, welcher Hebel für zusätzlichen Umsatz in den personalisierten Produktlisten steckt.

Vortrag im Rahmen der DMEXCO Digital DialogStage 2023 am 20.09.23, 13:45 Uhr