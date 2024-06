Was für ein gutes Einkaufserlebnis wichtig ist

Konsumentenbefragung

Präsenzhandel hat ein anderes Shoppingverhalten als der E_Commerce

39 Prozent der Befragten kaufen laut KPMG Consumer Barometer demnach in den Innenstädten am liebsten stationär in Geschäften ein. Dabei ist die Erreichbarkeit des Geschäfts für 29 Prozent ausschlaggebend, eine gute Orientierung im Geschäft wünschen sich 24 Prozent und die Attraktivität der Nachbarschaft halten 17 Prozent für entscheidend. Grundsätzlich schätzt die Kundschaft den Aufenthalt in Handelsimmobilien, insbesondere in Shoppingcentern: 81 Prozent besuchen diese mehrmals im Jahr. Dabei überzeugt sie vor allem der Mix der Geschäfte (55 Prozent) und das wetterunabhängige Indoor-Shoppingerlebnis (38 Prozent). Allerdings: Zu hohe Parkgebühren sind der Störfaktor Nummer 1 in Shoppingcentern (42 Prozent).Innerhalb der Geschäfte stört sich die Kundschaft vor allem an engen Gängen und zu wenig Platz (53 Prozent) sowie an schlechter Belüftung (44 Prozent). Für die meisten Menschen (54 Prozent) stellt das Preisniveau eines Geschäfts einen der prägendsten Faktoren für ein gutes Einkaufserlebnis dar.Die meisten Befragten kombinieren ihren Einkaufstrip mit anderen Tätigkeiten. Mit dem täglichen Einkauf wird besonders oft das Arbeiten kombiniert (24 Prozent), aber auch Behörden-/Bankbesuche (18 Prozent), Arztbesuche oder Dienstleistungen wie Besuche beim Friseur und der Reinigung (je 16 Prozent). Einen entspannten Einkaufsbummel kombinieren viele gerne mit einem Besuch der Gastronomie (36 Prozent) oder einem sozialen Austausch wie sich mit Freunden und Familie zu treffen (34 Prozent).