Amazon Prime Day: Wie gut die Angebote wirklich waren

Bei 76,24 Prozent der Produkte war Amazon billiger als der niedrigste Preis bei Google Shopping.



Im Durchschnitt war Amazon 13 Prozent billiger als der niedrigste Preis bei Google Shopping und 36 Prozent billiger als der Durchschnittspreis.

Bei 66,92 Prozent der Produkte war Amazon billiger als der Niedrigpreis bei Google Shopping.



Im Durchschnitt war Amazon 6 Prozent billiger als der niedrigste Preis bei Google Shopping und 23 Prozent billiger als der Durchschnittspreis.

58,50 Prozent der Produkt waren bei Amazon billiger als der Niedrigpreis bei Google Shopping.



Im Durchschnitt war Amazon 7 Prozent billiger als der niedrigste Preis bei Google Shopping und 24 Prozent billiger als der Durchschnittspreis.

Bei 81,90 Prozent der Produkte war Amazon billiger als der Niedrigpreis bei Google Shopping.



Durchschnittlich war Amazon 14 Prozent billiger als der Niedrigpreis bei Google Shopping und 29 Prozent billiger als der Durchschnittspreis.

Öffentlich zugänglichen Zahlen zufolge verkauften sich bei Amazons Prime Day mehr als 175 Millionen Produkte in über 18 Ländern. Das Preisüberwachungstool Minderest hat während dieser Eventtage eine Vergleichsstudie der Preise von Amazon und Google Shopping durchgeführt, um zu analysieren, wie wettbewerbsfähig die Angebote in Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA waren. Für diese Studie wurden 566 Produkte der bei den Konsumenten gefragtesten Kategorien (wie Elektronikartikel, Haushaltsgeräte und Schönheitsartikel) und im Prime Day Angebot inbegriffen waren, ausgesucht und mit dem Niedrigst- und Durchschnittspreis von Google Shopping verglichen.Durch diese Analyse wurden folgende Ergebnisse gewonnen:Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die beobachteten Angebote von Amazon tatsächlich kompetitiv waren, mit einem Durchschnitt von 10 Prozent in allen Ländern, in denen diese Produkte im Vergleich zu ihren Konkurrenten bei Google Shopping billiger waren. Heraus stachen die Rabatte in den USA, wo 8 von 10 Produkten bis zu 14 Prozent billiger bei Amazon als bei allen anderen Anbietern waren.