HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Fünf Technologien, mit denen sich Ihr Unternehmen in den kommenden fünf Jahren auseinandersetzen muss.

Wenn es um die Zukunftstechnologien geht, sind die großen Themen gesetzt: Nichts führt derzeit an Metaverse, Mixed Reality und natürlich immer wieder Künstliche Intelligenz aka ChatGPT vorbei. Während die ersten beiden Topics vor allem durch die Milliardeninvestitionen zweier Unternehmen befeuert werden, hat es letztgenannte Technologie aus eigener Kraft an die Spitze der Trend-Charts geschafft. Denn obwohl Machine Learning und KI schon seit Jahren in Fachkreisen heiß diskutiert wurden, hat doch die Wucht überrascht, mit der ChatGPT die breite Öffentlichkeit auf d