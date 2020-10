E-Sport in Deutschland: Bekannt und sponsoren-affin 

Bei den Briten kennen 37 Prozent den Begriff. Unter Befragten im chinesischen Markt finden sich die meisten, die E-Sport kennen: 72 Prozent. Die geringste Bekanntheit von E-Sport findet sich im Irak: 26 Prozent der Iraker ist E-Sport ein Begriff. Unter deutschen Gamern liegt die Bekanntheit von E-Sport nur um 6 Prozentpunkte höher (48 Prozent) im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Dies zeigen Daten der aktuellen Studie 'Gaming and Esports: The Next Generation' der internationalen Data & Analytics Group YouGov , für die mehr als 27.400 Personen in 24 Märkten befragt wurden.E-Sport ist eine gute Gelegenheit für Sponsoren und Werber, ein sehr engagiertes Publikum zu erreichen. Drei Viertel der deutschen E-Sport-Fans (74 Prozent) registrieren die Sponsoren der von ihnen verfolgten Sport-Events, unter deutschen Fußballfans sagen dies knapp drei von fünf (58 Prozent). Mehr als die Hälfte der deutschen E-Sport-Fans (53 Prozent) würden ein Produkt einer Marke kaufen, wen sie ihr Lieblingsteam sponsert. Unter deutschen Fußballfans sagen dies 31 Prozent. Die Hälfte der deutschen E-Sport-Fans (50 Prozent) mag Marken, die sich auf das Sponsoring eines einzigen Teams konzentrieren, 27 Prozent der Fußball-Fans sind auch dieser Meinung.