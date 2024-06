Händler sind vorsichtiger geworden bei Investitionen in neue Technologien. (Manuel Strotmann, CEO und Founder, Best IT) Bild: best it GmbH

Agenturen sind als Investitionsgüterindustrie ein Frühindikator: Wenn ich als Unternehmen eine Agentur beauftrage, dann will ich entweder Geld sparen oder Geld verdienen. In beiden Fällen möchte ich in die Zukunft meines Unternehmens investieren. Wer also weiß, wie die Geschäfte der Agenturen laufen, der weiß auch, was sich in den Maschinenräumen der Unternehmen abspielt. Weit besser, als wenn man die Menschen mit den Kapitänsmützen fragt - oder gar die mit den großen Megaphonen.

Einen ehrlichen Blick in die Maschinenräume