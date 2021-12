Spotify kauft Anbieter für Podcast-Technologie

20.12.2021 Spotify will weiter mit dem boomenden Format von Podcasts wachsen.

Spotify hat die die Übernahme von Whooskaa bekannt. Whooshkaa ist eine in Australien ansässige Podcast-Technologieplattform, die unabhängigen AutorInnen, Verlegern und Radiosendern eine kosteneffiziente End-to-End-Plattform für das Hosting, die Verbreitung und die Monetarisierung von On-Demand-Audio bietet.



Im Mittelpunkt der Übernahme steht die innovative Technologie von Whooshkaa, die es Radiosendern ermöglicht, ihre bestehenden Audioinhalte einfacher und schneller in On-Demand-Podcasts zu verwandeln. Diese Technologie wird in Kürze in den zu Spotify gehörenden Podcast-Hosting-Service Megaphone integriert. Publisher von Radioinhalten können somit das volle Potenzial von Podcasts mit Hilfe der Hosting-, Distributions-, Reporting- und Monetarisierungs-Tools von Megaphone ausschöpfen.

(AutorIn: Dominik Grollmann )