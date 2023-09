Wegen AfD-Aussage: Team-Neusta-Chef tritt von CDU-Amt zurück

"Zusammenarbeit mit AfD: "Warum nicht?" hatte Carsten Meyer-Heder , CDU-Vorsitzender von Bremen und geschäftsführender Gesellschafter von team neusta im Interview mit Buten un Binnen formuliert. Nun tritt er als Landesvorsitzender der Bremer CDU zurück. Die Entscheidung sei in "Abstimmung mit der Partei" erfolgt, teilte die CDU in einer Pressemitteilung mit.Seine Aussagen hätten eine völlig andere Wirkung in der Öffentlichkeit erzeugt, als er es beabsichtigt gewesen sei, teilte Meyer-Heder laut buten un binnen nun in einer Mitteilung mit. "Ich stand nie und stehe auch heute nicht im Verdacht, in der Nähe der AfD zu stehen."Mit dem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder hatte die Bremer CDU 2019 erstmals die SPD überrundet, war bei der letzten Bürgerschaftswahl jedoch wieder auf Platz zwei abgerutscht. Danach hatte er angekündigt, nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen.