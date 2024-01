Bild: Jörg Scholtz Jörg Scholtz (team neusta GmbH)

Eine DXP kannst du nicht kaufen

Warum die Einführung einer DXP kein Software-Thema ist. Was die wirklichen Herausforderungen bei der Einführung einer Digital Experience Plattform sind und was wir in den letzten Jahren als Digital Experience-Expert:innen gelernt haben.

Vortrag im Rahmen der DMEXCO Digital DialogStage 2023 am 20.09.23, 12:00 Uhr