TL;DR Die Karte, auf die alle setzen, muss lauten: ein einiges, technologieoffenes und innovationsfreudiges Europa. Sonst macht Trump die Ökonomie alle.

Mal gucken, wie diese Woche wird. Vergangene Woche indes ereigneten sich zwei Dinge, die besonders starken Einfluss auf die Konjunktur in Deutschland haben dürften. Kurze Erinnerung: Das waren die Wahl von Donald Trump ( schon wieder ) zum 47. US-Präsidenten und das endgültige Scheitern der 25. Deutschen Bundesregierung, ein Ereignis, das in engem Zusammenhang mit der Entlassung eines FDP-Minister steht ( schon wieder ). Die vorherrschende, initiale Reaktion der Weltöffentlichkeit hat die Satireseite Der Postillon vermutlich am besten zusammengefasst, und noch