Wie die Digitalisierung das Finanzmarketing verändert

Bild: HighText Verlag

Sprachassistenten erobern den Alltag

Wo ist der nächste Geldautomat? (57 Prozent)



Wo ist das nächste Versicherungsunternehmen/der nächste Versicherungsvertreter? (40 Prozent)



Wann hat die Bank/der Finanzberater geöffnet? (39 Prozent)



Wo ist die nächste Bank/der nächste Finanzberater? (38 Prozent)



Welche Arten von Versicherungen werden angeboten? (37 Prozent)



Was ist das beste Versicherungsunternehmen/der beste Versicherungsvertreter? (36 Prozent)



Was ist die beste Bank/der beste Finanzberater? (28 Prozent)

76 Prozent der Konsumenten geben an, dass Internetbewertungen bei der Wahl einer Bankdienstleistung "relativ wichtig" oder "sehr wichtig" seien - bei der Entscheidung für eine Versicherungsdienstleistung oder einen Versicherungsvertreter sind es 72 Prozent. Bei der Suche nach Banken und Finanzdienstleistern sind die Ergebnisse von Suchmaschinen (59 Prozent) mittlerweile wichtiger, als Empfehlungen von Familienmitgliedern und Freunden (54 Prozent) oder Empfehlungen von Finanzberatern (49 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Digital-Knowledge-Management-Anbieters Yext , in deren Rahmen das Unternehmen 501 Konsumenten befragt hat, die in den vergangenen zwölf Monaten nach einer Bank oder einer Finanzdienstleistung, bzw. nach einem Versicherungsunternehmen oder einem Versicherungsvertreter gesucht haben.Am häufigsten suchen Konsumenten online nach Kfz-Versicherungen (58 Prozent), es folgen Haftpflichtversicherungen (29 Prozent), Hausratversicherungen (25 Prozent), Rechtsschutzversicherungen (21 Prozent) und Auslandsreisekrankenversicherungen (15 Prozent). Aber auch Kunden, die gerne persönlich mit einem Berater sprechen möchten, nutzen das Internet: Bei der Suche nach der nächstgelegenen Filiale recherchieren 66 Prozent der Konsumenten auf der Website des Anbieters, ein Drittel informiert sich über Suchmaschinen und 15 Prozent auf Bewertungsportalen. Im Bankbereich belegen bei den Online-Suchen die vorderen Plätze: Geldanlagen (45 Prozent), Onlinebanking (35 Prozent), Geldautomaten (29 Prozent) und Tagesgeld (23 Prozent).Siri, Alexa, Cortana und ähnliche digitale Helfer gehören für viele Menschen heute zum täglichen Leben. In der Finanzbranche spielen die Assistenten aber bisher keine große Rolle. Bei der Suche nach Banken oder Finanzdienstleistungen nutzen nur drei Prozent der Befragten Sprachassistenten. Das liegt vermutlich weniger am fehlenden Interesse der Konsumenten, als an einem Angebotsmangel. Die Umfrageteilnehmer würden ihren Assistenten nämlich gerne finanzbezogene Fragen stellen - und zwar:Damit einher geht, dass die Customer Journey heute weniger linear verläuft. Konsumenten informieren sich heute über eine Vielzahl an digitalen Touchpoints - angefangen bei der Website des Anbieters über Suchmaschinen, Bewertungsportale und Navigationsdienste bis hin zu Chatbots und Sprachassistenten. Versicherungsunternehmen und Vertreter stehen genauso wie Banken und andere Finanzdienstleister vor der Herausforderung, die auf diesen Plattformen über sie verfügbaren Informationen fehlerfrei und aktuell zu halten.