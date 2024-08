Competec gibt sich einen neuen Namen und eine neue Struktur

Umpositionierung im B2B und B2C

Wir wollen die Schweizer Handelslandschaft auch künftig entscheidend mitprägen. Dazu müssen wir uns vorwärtsbewegen. (Stefan Fraude, CEO, Brack Alltron AG) Bild: Brack Altron AG

Handel im Umbruch: "Ausländische Player drängen aggressiv auf den Markt und auch in der Schweiz schreitet die Konsolidierung weiter voran", analysiert die Competec Gruppe. Zwar behaupte man sich im Markt und konnte zuletzt die Anzahl der versandten Pakete steigern. Aber " die Organisationsentwicklung hielt nicht mit der Marktentwicklung Schritt". Durch diverse Akquisitionen und das schnelle Wachstum habe die Komplexität in Sonderprozessen und -Strukturen, mit der die Gruppe das Tagesgeschäft bewältige, in den vergangenen Jahren zugenommen.Der neue CEO Stefan Fraude sei darum zusammen mit der Unternehmensleitung zum Schluss gekommen, dass eine schlagkräftige und effiziente Organisation zentral sei, aber hier Defizite bestünden. Deshalb hat man entschieden, die Organisation anzupassen, um den Kundenbedürfnissen gerechter zu werden und die tägliche Zusammenarbeit des Führungsteams zu verbessern.

Zur Handelsgruppe Competec.ch gehören unter anderem der im Ranking der größten schweizerischen Onlineshops auf Platz fünf platzierten Brack.ch sowie der B2B-Distributor Alltron , der den Fachhandel und den Retail beliefert (Platz zwei des Rankings der größten schweizerischen B2B-Shops .



Daneben sind der Home-and-Living-Distributor Jamei, der Eigenmarken-Hersteller Furber, der Logistikdienstleister Competec Logistik und die unter Competec Service zusammengefassten zentralen Dienste integriert. Die Healthcare-Tochter Medidor AG wurde im Juli an eine Investorengruppe rund um den EX-CEO Martin Lorenz. Brack Altron AG umfasst 1314 Mitarbeitende (Stand Ende 2023) und hat 2023 einen Umsatz von rund 1,14 Milliarden Schweizer Franken erzielt.



Das Gesamtunternehmen soll neu den Namen Brack Alltron AG tragen ? benannt nach den beiden starken Marken, die als gleichwertige Partner den Kern des Unternehmens bilden. Die Gesamtstrategie umfasst unverändert eine starke Positionierung in sämtlichen vier Verkaufskanälen: Privatkunden, Geschäftskunden, Fachhandel und Retail. In allen Kanälen sollen strategische Initiativen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und zur Stärkung der Marktposition beitragen.



In der neuen Organisationsstruktur werde neu sämtliche Sortimentskompetenz im Unternehmensbereich Commercial und sämtliche Vertriebskompetenz im Bereich Sales gebündelt, das Marketing erhält einen Platz in der Unternehmensleitung. Die neue Struktur mit funktional organisierten Einheiten soll Komplexität abbauen und die Reaktionsfähigkeit von Alltron und Brack erhöhen.





Bild: Brack Altron AG Neue Organisationsstruktur der Brack Altron AGl

Auf Führungsebene kommt es zu personellen Veränderungen. Als CEO der Brack Alltron AG fungiert Stefan Fraude. Thomas Gasser, der bisherige CEO der Competec Logistik AG, fungiert neu als Chief Operations Officer für Brack Alltron. Andrej Golob, der bisherige CEO der Alltron AG, übernimmt die Leitung über den Unternehmensbereich Sales und damit die Rolle als Chief Sales Officer fürs Gesamtunternehmen. Er bleibt weiterhin als Executive Director Alltron das Gesicht der Marke Alltron gegenüber Partnern, Lieferanten sowie Medien und wird die Interessen der Alltron-Partner und von Alltron innerhalb der Organisationsmatrix quer über alle Unternehmensbereiche wahrnehmen. Tobias Grüner, bisher Bereichsleiter Geschäftsprozessentwicklung, wird Chief Commercial Officer. Marc Isler, bisher CEO der BRACK.CH AG und Bereichsleiter Endkunden bei Competec, habe sich "auf eigenen Wunsch entschieden, das Unternehmen zu verlassen".



Intern arbeitet die Brack Alltron AG ab 1. September in der neuen Organisation, die Umfirmierung soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.



Zuletzt hatte Computec Roman Reichelt als Chief Marketing & Communications Officer verpflichtet. Zu seinen Hauptaufgaben soll es gehören, die angestossenen Transformationsprozesse der Gruppe nach außen sichtbar zu machen.