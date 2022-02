Ranking: Diese DIY-Hersteller haben die beste Customer Experience

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Die digitale Customer Experience (CX) wird immer stärker zum Differenzierungsmerkmal für ECommerce-Treibende.

Selbermachen wird hierzulande ganz groß geschrieben: Pandemiebedingt hat sich der Trend zum Heimwerken weiter verstärkt. So lagen 2021 die Umsätze von Heimwerkerbedarf sowie im Gartensektor deutlich über dem Niveau vor der Pandemie. Das zeigen die Ergebnisse der GfK Consumer Life Studie Die Umsätze im Bereich Elektrowerkzeuge als auch im Bereich Garten in den ersten acht Monaten 2021 mit einem deutlichen Plus von fünf Prozent bzw. neun Prozent über den Vergleichswerten von 2019 vor der Pandemie. "Der Anteil der Menschen, die mindestens einmal pro Woche Gartenarbeit machen, ist 2021 auf 39 Prozent gestiegen. Und auch der Anteil derer, die mindestens einmal pro Woche am Haus oder der Wohnung herumwerkeln, nimmt zu: mehr als jeder Fünfte ist mittlerweile sehr regelmäßig als Heimwerker aktiv", bestätigt Petra Süptitz , in Deutschland verantwortlich für die GfK Cons